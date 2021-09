Monopoli, Colombo: "Vittoria dal valore enorme, questa squadra ha carattere"

Il tecnico dei biancoverdi si è detto contento per il carattere dei suoi mostrato nel successo contro il Messina nella terza giornata del campionato di Serie C

Terza vittoria consecutiva e primo posto solitario in classifica. Continua il momento magico del Monopoli, reduce dal successo al Veneziani contro il Messina nel match valevole per la terza giornata del campionato di Serie C. Dopo la rete degli ospiti a firma di Adorante (17') i biancoverdi hanno raddrizzato la gara grazie ai sigilli di Starita (25') e Grandolfo, subentrato nel secondo tempo e a segno al 67'. Il tecnico Alberto Colombo, nel post-gara, ha espresso la sua felicità per il risultato.

"Dovevamo capire chi eravamo in certe situazione, quando le cose vanno bene siamo tutti bravi. Invece nel momento tutto è più complicato escono le qualità del gruppo. Non era facile giocare contro una squadra che gioca bene e che ti costringe a correre tanto. I complimenti li faccio ai ragazzi, che si sono dimostrati maturi nel ribaltare un risultato non semplice. La partita è stata sul filo del rasoio, questa vittoria ha valore enorme. Sono tre punti importanti per il nostro obiettivo. Non guardo la classifica".

Sull'atteggiamento: "Avevo chiesto ai ragazzi prima della partita di avere equilibrio sia a livello tattico e mentale. I tre punti erano fondamentali per il nostro obiettivo, quello della salvezza. Dopo il gol la squadra non doveva perdere la testa, bisognava continuare a provare quello che facciamo sempre, cercare di trovare il varco giusto per colpire".

Sull'unità di intenti: "Devo dire che il punto di forza è quello che esprime questo gruppo. Siamo duri a morire in fase difensiva, quando tutti danno l'ultima goccia di sudore questo è per me il significato di essere gruppo. I giocatori hanno mostrato carattere, questo fattore ci può far compiere il salto di qualità. Così si può raggiungere il nostro obiettivo il prima possibile".