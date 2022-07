Monopoli, colpaccio in attacco: dal Bari ecco Simone Simeri. E si stringe per Federico Vazquez

Simone Simeri è il rinforzo che il Monopoli attendeva per l'attacco. Un calciatore dal grande temperamento, forte fisicamente e piuttosto dinamico che potrà essere adatto per interpretare al meglio la filosofia del tecnico Giuseppe Laterza. Il classe 1993 è stato prelevato in prestito dal Bari, con cui ha giocato fin dalla stagione 2018/2019 che ha portato in dote il ritorno dei in Serie C: 102 presenze, 28 gol e 17 assist il bottino totale raccolto in biancorosso; da gennaio a maggio del 2021 ha militato in prestito all'Ascoli, in Serie B, totalizzando 9 presenze. In Serie C ha giocato anche nella Juve Stabia (36 presenze e 12 reti nel 2017/2018) e nel Melfi (dal 2011 al 2014). Nel corso della carriera, inoltre, ha vestito le maglie di Puteolana, Rende, Potenza e Folgore Caratese.

Simeri, nello scacchiere di Laterza, dovrebbe agire come terminale offensivo nel suo consueto ruolo, quello di punta centrale. I biancoverdi hanno dunque finalizzato un'operazione importante, ma non dovrebbe essere l'ultima almeno riguardo il reparto avanzato: Federico Vazquez, argentino classe 1993 di proprietà del Catanzaro, è l'altro nome che il direttore sportivo Alfio Pelliccioni vuole portare a Monopoli. Le parti da tempo hanno intrapreso dei dialoghi, con il calciatore ex Virtus Francavilla che è sempre più vicino al cambio di maglia tanto che a stretto giro dovrebbe arrivare la cosiddetta fumata bianca.