Monopoli, colpo a centrocampo: ecco Pasquale Giannotti

Il Monopoli si regala un autentico colpo di mercato con l'arrivo di Pasquale Giannotti, in prestito dal Crotone. Di ruolo centrocampista, nel corso della sua carriera ha ricoperto a lungo la posizione di esterno: il classe 1999 è reduce dall'esperienza al Crotone maturata dal 2021 a dicembre 2022, disputando lo scorso anno anche la Serie B (25 presenze tra campionato e Coppa Italia); in questa prima parte di stagione, in forza ai rossoblù, ha totalizzato 13 presenze totali.

Un autentico jolly, che fa della velocità e del dribbling i suoi punti di forza. Giannotti in passato ha vissuto due esperienze nel girone C della Serie C, prima al Rende (dal 2018 al 2020) e poi alla Virtus Francavilla nella stagione 2020/2021 con uno score di 27 presenze. Ora l'avventura al Monopoli e subito il duello proprio contro il Crotone, sabato 7 gennaio allo stadio Veneziani (ore 17:30).