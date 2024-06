Monopoli, con il tecnico Roberto Taurino si va verso l'addio

Dopo aver raggiunto la salvezza tramite i playout contro la Virtus Francavilla, il Monopoli è pronto a programmare la prossima stagione. Il primo passo sarà la scelta dell'allenatore, con la stessa società che potrebbe optare per un nuovo cambio.

Sembra infatti prossima la separazione tra i biancoverdi e Roberto Taurino, tecnico subentrato lo scorso inverno e che ha guidato la squadra al'obbiettivo della permanenza in Serie C: non sarebbe stato raggiunto l'accordo tra le parti per proseguire assieme il percorso. Si attendono passi ufficiali dal parte del Monopoli, che intanto starebbe sondando il terreno a caccia del sostituto.