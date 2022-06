Monopoli, consegnata la documentazione per l'iscrizione al campionato 2022/2023

Girone C

Il Monopoli ha consegnato la documentazione per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Lo ha reso noto la stessa società biancoverde, che così prenderà parte all'ottava stagione di fila nella terza serie (eguagliato il record che andava dagli anni 1984 al 1992).

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

CAMPIONATO SERIE C 2022/23: CONSEGNATA DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE

La S.S. Monopoli 1966 comunica che in data odierna, presso la sede della Lega Pro a Firenze, è stata consegnata tutta la documentazione (domanda di ammissione e fideiussione) valida ai fini dell'iscrizione al Campionato di Serie C 2022/23.

