Monopoli, contro la Fidelis Andria occorre vincere per sperare nel quinto posto

Serie C Girone C

Nell'ultimo atto della stagione regolare per il Monopoli ci sarà un derby pugliese da affrontare, quello contro la Fidelis Andria che andrà in scena allo stadio Veneziani domenica 24 aprile (ore 17:30). I biancoverdi, dopo le due sconfitte subite contro Taranto e Palermo, sono tornati a far punti nello 0-0 a Latina conservando ancora delle chance di arrivare al quinto posto in classifica: attualmente i biancoverdi sono sesti a quota 56 punti, tanti quanti quelli della Virtus Francavilla che però ha gli scontri diretti a favore (il duello alla Nuovarredo Arena terminò con una sconfitta per 3-1, mentre al Veneziani il risultato fu di 0-0).

Per ottenere il piazzamento il Monopoli dovrà battere la Fidelis Andria e allo stesso tempo sperare che la Virtus Francavilla non faccia altrettanto con la Juve Stabia; potrebbe anche bastare un pareggio, ma solo nel caso di contemporanea sconfitta dei biancazzurri allo stadio menti.