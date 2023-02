Monopoli, contro la Turris per riprendere il cammino: ecco come finì il precedente della scorsa stagione

Dopo la sconfitta esterna contro la Viterbese, il Monopoli è chiamato a riprendere il proprio cammino in campionato: domenica 12 febbraio, allo stadio Veneziani, arriverà la Turris (calcio d'inizio alle ore 14:30). Non sarà una gara semplice per i biancoverdi, visto che la formazione campana è a caccia di punti salvezza; tuttavia nelle ultime due partite giocate in casa il Monopoli ha incassato altrettante vittorie contro Juve Stabia e Picerno.

Al Veneziani le squadre si sfidarono praticamente un anno fa, il 2 febbraio 2022 (ventunesima giornata). I padroni di casa si imposero per 2-1 in rimonta: al gol ospite di Fabian Pavone al 51' rispose il sigillo di Gennaro Borrelli (73'), seguito dalla decisiva autorete del difensore Andrea Sbraga arrivata al 93'.