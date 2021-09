Monopoli corsaro a Torre del Greco: battuta la Turris 1-2

Seconda giornata del campionato di Serie C: altro successo dei biancoverdi grazie a Starita e Arena. Di Tascone la rete dei campani

Seconda vittoria consecutiva per il Monopoli, che batte la Turris al Liguori per 2-1. Di Starita e Arena le reti degli uomini di Scienza, per i padroni di casa invece la rete è stata messa a segno da Tascone.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli sui propri canali ufficiali:

TURRIS-MONOPOLI 1-2

RETI: Starita (M) 1’, Arena (M) 7’, Tascone (T) 67’.

S.S. TURRIS 1944 (3-4-3): Perina, Manzi, Lorenzini, Zanoni (Giofrè 61), Nunziante (Pavone 76’), Franco (Bordo 90’), Tascone, Varutti, Giannone, Santaniello (Longo 61’), Leonetti. A disposizione: Abagnale, Colantuono, Loreto, Di Nunzio, Finardi, Iglio, Palmucci, D’Oriano. All. Caneo.

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Loria, Arena, Bizzotto, Mercadante, Viteritti (Novella 61’), Bussaglia (Hamlili 73’), Vassallo, Piccinni (Langella 83’), Guiebre, Starita (Nocciolini 83’), D’Agostino (Grandolfo 61’). A disposizione: Guido, Riggio, De Santis, Morrone, Romano, Tazzer, Nina. All. Colombo.

Arbitro: Mario Davide Arace di Lugo Di Romagna.

Assistenti: Mirco Carpi di Orvieto, Mattia Bartolomucci di Ciampino.

Quarto ufficiale: Luca Zucchetti di Foligno.

Ammoniti: Arena (M), Tascone, Lorenzini (T)

Espulsi: –

Note: Al 31’ rigore sbagliato da Starita (M).

Recupero: 0’ p.t., 4’ s.t.

Angoli: 5-4.

Divisa bianca per la Turris, nera per il Monopoli.