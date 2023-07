Monopoli, dal Renate arriva Manuel Ferrini. Percorso inverso per Mattia Rolando

Un volto nuovo e una cessione per il Monopoli. Dal Renate è stato prelevato il difensore centrale classe 1998 Manuel Ferrini: nell'ultima stagione ha militato in prestito al Messina, totalizzando 21 presenze e un gol tra regular season, playout e Coppa Italia Serie C; nel 2021/2022 è stato impiegato per 9 occasioni al Renate per poi trascorrere la seconda parte di annata, sempre a titolo temporaneo, alla Vis Pesaro, con cui ha raccolto 14 presenze e una rete. Nel corso della sua carriera, trascorsa per intero in Serie C, ha vestito le maglie di Sicula Leonzio e Gubbio. Ferrini si aggiunge ad un altro acquisto per il pacchetto arretrato, quello di Riccardo Cargnelutti.

Contestualmente è stato ceduto proprio al Renate il trequartista Mattia Rolando. Il classe 1992 lascia i biancoverdi dopo una sola annata, nella quale ha messo a referto 37 presenze, 2 gol e 4 assist contando campionato, playoff e Coppa Italia di categoria.