Monopoli, dalla Lazio arriva il terzino sinistro Luca Falbo

Serie C Girone C

Per il tecnico Giuseppe Laterza c'è nuova opzione per la fascia sinistra della difesa. Il Monopoli infatti ha acquistato dalla Lazio il terzino Luca Falbo, classe 2000: a lungo protagonista con la formazione Primavera 1 dei biancocelesti, nel 2019/2020 ha raccolto una presenza in Serie A nel match contro la Juventus il 20 luglio 2020 e in Europa League, contro il Rennese (12 dicembre 2019). Falbo ha già vissuto un'esperienza in Serie C, alla Viterbese: 19 le presenze a referto nell'annata 2020/2021.

Luca Falbo al Monopoli, il comunicato ufficiale dei biancoverdi

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla S.S. Lazio, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Falbo, fino al 30 giugno 2023.

Cresciuto nel settore giovanile di Torino e Roma, il terzino sinistro nato nel 2000, nella stagione 2017/18 si trasferisce nella Lazio disputando il Campionato Primavera fino ad esordire con i biancocelesti in Serie A nel match contro la Juventus ed in Europa League contro il Rennes; nella s.s. 2020/21 disputa 19 presenze con la Viterbese in Serie C e nell’ultima stagione è stato aggregato alla Prima Squadra della Lazio.

Il nuovo terzino biancoverde è già a disposizione di mister Laterza per il raduno in programma oggi al Veneziani.