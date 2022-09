Monopoli, De Risio e Montini regalano la vittoria nel derby pugliese contro l'Audace Cerignola

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Monopoli

Il Monopoli continua il trend positivo allo stadio Veneziani con la vittoria nel derby pugliese contro l'Audace Cerignola. Una contesa accesa e molto combattuta, che si è accesa nel secondo tempo: a sbloccare il risultato sono stati i biancoverdi al 52' grazie a De Risio, ma la formazione guidata da Michele Pazienza ha trovato la replica grazie al centro, in area di rigore, del subentrato D'Andrea (68'). Il Monopoli tuttavia ha reagito e si è preso l'intera posta in palio con il gol di Montini, abile a battere il portiere Saracco concludendo all'incrocio. Nel finale di gara espluso Hamlili; gli uomini guidati da Giuseppe Laterza salgono così a quota 9 punti in classifica.

Monopoli-Audace Cerignola, il tabellino

Reti: 7’st De Risio, 36’st Montini(M); 23’st D’Andrea(C)

S.S. MONOPOLI 1966 (4-4-2): Nocchi; Viteritti, De Santis, Bizzotto, Falbo; Rolando(34’st Manzari), De Risio, Vassallo(44’st Hamlili), Starita(34’st Simeri); Fella(22’st Bussaglia), Montini(44’st Piccinni). All.: Laterza. A disp.: Avogadri, Iurino; Corti, Ahmetaj, Piarulli, Cristallo, Cirrottola.

S.S. AUDACE CERIGNOLA (4-3-3): Saracco; Coccia(18’st Russo), Ligi, Gonnelli, Giofré; Bianco(18’st D’Andrea), Tascone, Langella; Achik(14’st D’Ausilio), Malcore(41’st Vitali), Neglia. All.: Pazienza. A disp.: Fares, Trezza; Oliveira, Capomaggio, Allegrini, Inguscio, Botta, Sainz-Maza, Mancarella, Blondett, Vitali.

Arbitro: Kevin Bonacina di Bergamo. Assistenti: Giuseppe Luca Lisi di Firenze e Francesco Romano di Isernia. IV: Giuseppe Collu di Cagliari.

Ammoniti: Montini(M); Bianco, D’Ausilio, Tascone(C). Espulsi: 48’st Hamlili(M).

Note: recupero 0’ p.t., 3’ s.t; angoli 2-2; divisa biancoverde per il Monopoli, bianca per il Cerignola. Spettatori totali 1932 di cui 816 abbonati e 428 ospiti.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli