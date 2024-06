Monopoli, depositata la domanda di iscrizione al campionato di Serie C 2024/2025

La S.S. Monopoli 1966 rende noto di avere depositato nella serata di ieri, venerdì 31 maggio, la richiesta di iscrizione al campionato di Serie C per la stagione 2024-2025, ottemperando sia al pagamento delle quote associativa e partecipativa, sia al deposito della fideiussione, con alcuni giorni di anticipo rispetto alla scadenza prevista del 4 giugno.

Si attendono ora le verifiche degli organi di controllo per conoscere l’elenco delle squadre iscritte al prossimo campionato. Per il Monopoli, quella che partirà il prossimo anno, sarà la decima stagione consecutiva nella terza serie nazionale.

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli