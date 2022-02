Monopoli, ecco le gare visibili su Rai Sport nel mese di febbraio

Serie C Girone C

Nel mese di febbraio il Monopoli sarà visibile su Rai Sport per due volte. Saranno trasmesse in diretta televisiva le trasferte contro il Campobasso di martedì 15 febbraio e quella sul terreno della Juve Stabia (sabato 26 febbraio). In questo weekend gli uomini guidati da Alberto Colombo saranno impegnati allo stadio Curcio, nel match contro il Picerno in programma domenica 6 febbraio

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli pubblicato sui propri canali ufficiali:

La Lega Pro noto che le sottoindicate gare verranno trasmesse in diretta televisiva Rai Sport, nelle date e con i relativi orari.

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2022 GIRONE C

8^ GIORNATA CAMPOBASSO – MONOPOLI Ore 21.00

SABATO 26 FEBBRAIO 2022 GIRONE C

10^ GIORNATA JUVE STABIA – MONOPOLI Ore 14.00