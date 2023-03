Monopoli, domenica c'è il derby contro la Fidelis Andria: il precedente della passata stagione

I biancoverdi sono pronti a dare continuità al rendimento casalingo e alle due vittorie ottenute nelle ultime due partite, nel match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Appuntamento allo stadio Veneziani il 12 marzo, alle ore 17:30