Monopoli, domenica c'è la sfida al Pescara: primo incrocio con l'ex allenatore Alberto Colombo

Serie C Girone C

Dopo la sconfitta contro il Potenza, il Monopoli si prepara al prossimo suggestivo impegno in programma allo stadio Veneziani. Domenica 11 dicembre i biancoverdi ospiteranno il Pescara (alle ore 17:30) guidato dall'ex allenatore Alberto Colombo: sarà il primo incrocio con il classe 1974, che nella passata stagione si è seduto sulla panchina del Monopoli trascinandolo in una entusiasmante cavalcata culminata nei playoff di Serie C.

Colombo fu scelto come successore di Giuseppe Scienza nell'estate del 2021. Nella regular season riuscì ad ottenere 59 punti in totale, finendo al quinto posto in classifica. Da lì un cammino nella postseason che rimarrà per sempre nella storia del club viancoverde: dopo aver eliminato nei primi due turni il Picerno (1-1) e la Virtus Francavilla (vittoria per 1-0), il Monopoli approda alla fase nazionale e compie l'impresa di eliminare il Cesena al primo turno, grazie ad un 3-0 nella gara di ritorno che ribaltò il 2-1 firmato dai bianconeri al Veneziani; successivamente ci fu la doppia sfida al Catanzaro dove a prevalere furono i calabresi (sconfitte di 2-1 all'andata e 1-0 al ritorno). E infine la separazione tra le parti dopo appena una stagione.

Nella Coppa Italia di Serie C invece il Monopoli arrivò fino al secondo turno venendo eliminato dal Palermo, vittorioso per 2-1. In precedenza i biancoverdi avevano superato ai rigori il Potenza.