Monopoli, domenica c'è la trasferta di Avellino: biancoverdi mai vittoriosi al Partenio-Lombardi

Serie C Girone C

Squadra in casa US Avellino

Un pareggio e una sconfitta. Questo è il bilancio raccolto dal Monopoli nei precedenti esterni contro l'Avellino, avversario della prossima trasferta in programma nella ventiduesima giornata del campionato di Serie C, girone C: la formazione guidata da Giuseppe Pancaro intende muovere di nuovo la classifica dopo la sconfitta maturata allo stadio Veneziani per mano del Crotone. Si giocherà allo stadio Partenio-Lombardi domenica 15 gennaio, alle ore 17.30.

Quasi un anno fa, il 23 gennaio 2022, il Monopoli raccolse un 2-2: Ad aprire le danze fu Ernesto Starita al 40', a cui replicò subito Riccardo Maniero per i padroni di casa.al 42'; sempre Maniero, al 75', firmò la rete del vantaggio dell'Avellino, ma all'83' Matteo Arena pareggiò definitivamente i conti. Nel 2020/2021 i campani si imposero con un secco 4-0 con reti di Gabriele Bernardotto (10'), Sonny D'Angelo (13'), Alberto Dossena (16') e Giuseppe Fella (87').