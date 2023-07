Monopoli, doppio arrivo dal Napoli: ecco Gennaro Iaccarino e Giuseppe D'Agostino

Girone C

Il Monopoli mette un doppio innesto per il pacchetto under proveniente dal Napoli: i biancoverdi hanno prelevato in prestito Gennaro Iaccarino e Giuseppe D'Agostino.

Iaccarino, centrocampista classe 2003, nel 2022/2023 ha totalizzato 28 presenze e 5 reti con la formazione Primavera dei partenopei tra campionato e Youth League; l'ala sinistra classe 2003 D'Agostino invece lo scorso anno ha giocato in prestito alla Juve Stabia: 35 presenze e 5 gol il suo score finale. Si tratta del terzo acquisto del Monopoli nel giro di pochi giorni, dopo quello del portiere classe 2006 Edoardo Alloj, ingaggiato dal Torino.

(Foto Monopoli canali ufficiali)