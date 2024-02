Monopoli, doppio colpo dal Lecco: ecco Joaquin Dalmasso e Francesco Ardizzone

Serie C Girone C

Il Monopoli si assicura due rinforzi dalla Serie B in questo ultimo giorno di mercato. La società biancoverde ha confezionato gli arrivi del portiere Joaquin Dalmasso e del centrocampista Francesco Ardizzone, entrambi provenienti dal Lecco con la formula del prestito.

Francesco Ardizzone (Foto Monopoli canali ufficiali)

Dalmasso, classe 2000, è reduce dall'esperienza al Foggia, avendo totalizzato 32 presenze dal 2022 al 2023. Ardizzone, nato nel 1992, nella seconda parte della passata stagione ha raccolto dodici presenze e una rete in forza al Lecco, tra campionato e playoff; precedentemente aveva vestito per dieci volte la maglia della Turris. In passato ha giocato per Cesena, Virtus Entella, Pro Vercelli e Reggiana. Nel dettaglio, è arrivato a toccare quota 92 presenze in Serie B con Virtus Entella e Pro Vercelli.

Allo stesso tempo il Monopoli ha ceduto il difensore Luigi Maria Sorgente all'Arconatese. Operazione a titolo definitivo.