Monopoli, doppio colpo nell'ultimo giorno di mercato: arrivano Pisseri e Santaniello

Serie C Girone C

Al Monopoli servivano un portiere e un attaccante per completare la rosa, e alla fine i biancoverdi hanno ottenuto quello che volevano nell'ultimo giorno di mercato. La dirigenza ha messo a segno due colpi in entrata prima della chiusura, tesserando Matteo Pisseri ed Emanuele Santaniello.

Pisseri, estremo difensore classe 1991, è stato prelevato in prestito dalla Triestina: per lui si tratta di un ritorno in Puglia, visto che ha vestito la maglia del Monopoli nella stagione 2015/2016 raccogliendo 33 presenze. Vanta una lunga esperienza in Serie C, infatti ha vestito inoltre le maglie di Renate, Catanzaro, Gubbio, Juve Stabia, Ternana, Catania, Pistoiese e Alessandria.

A rinforzare il pacchetto offensivo a disposizione del tecnico Giuseppe Pancaro ci penserà, come gà detto, Santaniello. Il centravanti classe 1990 è reduce dell'esperienza con la Turris durata circa un anno e mezzo (42 presenze e 11 gol tra campionato e Coppa Italia Serie C). Bomber di categoria, in passato si è messo in luce al Picerno, totalizzando uno score di 30 presenze e 11 gol nella stagione 2019/2020.

Contestualmente hanno lasciato il Monopoli il portiere Timothy Nocchi, ceduto al Piacenza, e l'attaccante Mattia Montini, passato in prestito all'Audace Cerignola.

(Foto Monopoli canali ufficiali)