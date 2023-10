Monopoli, il ds Pelliccioni sollevato dall'incarico. Tomei resta alla guida della squadra

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

All'indomani della sconfitta contro il Latina arriva la prima svolta in casa Monopoli: dopo attenta riflessione il direttore Alfio Pelliccioni è stato sollevato dal proprio incarico. Un provvedimento preso dalla società biancoverde al netto del negativo avvio in campionato della squadra, che ha raccolto soltato quattro punti senza mettere a segno una vittoria. Pelliccioni, dunque, chiude la sua terza avventura in terra barese.

"La S.S. Monopoli 1966 comunica che a partire da oggi, lunedì 16 ottobre 2023, il direttore sportivo Alfio Pelliccioni è stato sollevato dall’incarico ricoperto a partire dall’1 luglio 2022 e, prima ancora, nelle stagioni 2017/18 e 2020/21 nel ruolo di direttore sportivo prima e consulente di mercato poi" - si legge nel comunicato pubblicato dal club.

Allo stesso tempo si aspettavano degli sviluppi sul futuro di Francesco Tomei: al momento pare essere stata confermata la fiducia nell'allenatore che continuerà a guidare la squadra. Nessun cambiamento nell'immediato dunque, anche se la dirigenza si aspetta un cambio di passo nel derby contro la Virtus Francavilla di venerdì 20 ottobre allo stadio Veneziani (ore 20:45): una gara che potrebbe rappresentare un vero e proprio crocevia.