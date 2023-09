Monopoli, è la settimana del debutto: domenica c'è la sfida al Monterosi

Serie C Girone C

Dopo aver saltato la prima giornata, il Monopoli è pronto a fare il sue debutto stagionale nel campionato di Serie C: la formazione guidata da Francesco Tomei sarà di scena domenica 10 settembre per affrontare il Monterosi (calcio d'inizio alle ore 20:45). Davanti al proprio pubblico i biancoverdi, che hanno rinnovato la propria rosa nel corso del mercato estivo avviando di fatto un nuovo progetto, cercheranno di partire nel migliore dei modi un mese che ha inoltre in calendario i match contro Potenza, Catania, Casertana il 27 settembre) ed Avellino.

Lo scorso 25 febbraio, nell'ultimo precedente, il Monopoli ebbe la meglio sul Monterosi in un match vivacissimo, terminato per 3-2. I padroni di casa riuscirono a portarsi in vantaggio di due gol grazie a Giuseppe Fella all'8' e Giacomo Manzari al 20'; al 27' Ernesto Starita ha avuto l'opporturnità di archiviare definitivamente l'incontro, ma si è fatto parare un calcio di rigore da Francesco Forte. Così al 34' Alessandro Di Paolantonio ha riaperto i giochi al 34', sempre dagli undici metri, ma a inizio ripresa Erasmo Mulé ha regalato il tris ai suoi. Riccardo Tonin al 79' ha accorciato le distanze per i laziali ma alla fine il Monopoli ha respinto il forcing avversario e ha portato a casa la vittoria.