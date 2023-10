Monopoli, è notte fonda: il Latina infligge ai biancoverdi il quarto ko stagionale

Serie C Girone C

Il Monopoli non riesce ad uscire dal momento no. Allo stadio Francioni i biancoverdi sono stati battuti per 3-2 dal Latina, incassando così la quarta sconfitta della stagione: un risultato pesante, con la classifca che resta deficitaria (solo quattro i pareggi messi a referto finora). E non sono esclusi in queste ore provvedimenti da parte della società.

Il Latina ha praticamente chiuso la partita nella seconda parte del primo tempo: a sbloccare il match è stato Mastroianni al 22', poi Del Sole al 28' ha colto il raddoppio; Cittadino, al 34', si è fatto trovare pronto per il tris dei padroni di casa. Solo nel finale gli uomini guidati da Francesco Tomei hanno accorciato le distanze grazie ad uno scatenato Starita, autore di una doppietta con reti all'84' e al 92'. Il Monopoli, come già accennato, è rimasto fermo a quota 4 punti in classifica.

Latina-Monopoli, il tabellino

Reti: 22′ pt Mastroianni (Lat), 28′ pt Del Sole (Lat), 34′ pt Cittadino (Lat), 39′ st rig. Starita (Mon), 47′ st Starita (Mon)

Latina (3-5-2): Cardinali; Di Renzo, Rocchi, Cortinovis; Del Sole (12′ st Ercolano), Paganini, Cittadino (25′ st Biagi), Di Livio (41′ st Polletta), Crecco; Fella (25′ st Jallow), Mastroianni (12′ st Fabrizi). All.: Di Donato. A disp.: Vona, Bertini; Perseu, De Santis E., Marino, Serbouti, Gallo.

Monopoli (4-2-3-1): Perina; Viteritti (1′ st Cristallo), Fornasier, Cargnelutti, Ferrini; Iaccarino (1′ st De Santis M.), Vassallo; Borello, Starita, D’Agostino (32′ st Peschetola); Santaniello (1′ st Riccardi). All.: Tomei. A disp.: Alloj, Bosit; Dibenedetto, Angileri, Fazio, Simone, Hamlili, Mazzotta, Spalluto.

Arbitro: Luca De Angeli Milano

Assistenti: Asciamprener Rainieri Milano e Antonio Aletta Avellino

Quarto Ufficiale: Francesco Zago Conegliano

Ammoniti: Di Renzo, Rocchi, Ercolano (Lat), Iaccarino, De Santis, Borello, Cristallo, Fornasier (Mon)

Espulsi: –.

Recupero: 1′ pt, 3′ st

Angoli: 4 (Lat), 1 (Mon)

Tiri / Tiri in porta: 14/5 (Lat), 3/2 (Mon)

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli