Monopoli, ecco il portiere: biennale per Pietro Perina

Serie C Girone C

Pietro Perina è il nuovo portiere del Monopoli. La società biancoverde è stata tempestiva nel virare sul calciatore classe 1992, dopo che l'obiettivo Tommaso Nobile era praticamente sfumato.

Perina è reduce dall'esperienza biennale alla Turris con cui ha totalizzato 62 presenze; in passato ha militato in Serie B prima al Cosenza dal 2018 al 2020 e poi al Vicenza, nella stagione 2020/2021. Lunga la sua trafila in Serie C con Martina, Melfi, Cosenza e Sambenedettese. L'estremo difensore ha firmato un contratto fino al 2025.