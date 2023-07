Monopoli, ecco la composizione dello staff tecnico per la stagione 2023/2024

Serie C Girone C

Il Monopoli ha reso noto lo staff tecnico che lavorerà assieme all'allenatore Francesco Tomei nella stagione 2023/2024. Il ruolo di viceallenatore sarà ricoperto da Luigi Anaclerio, già in biancoverde lo scorso anno come Stefano Valentini, che rimane invece come preparatore atletico; conferma anche per il preparatore dei portieri Francesco Monaco, che trascorrerà la sua ottava stagione di fila a Monopoli, mentre Leonardo Marasciulo sarà il match analyst. Claudio Lonoce si occuperà invece del recupero degli infortunati.