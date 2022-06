Monopoli, ecco le date del precampionato: il ritiro si svolgerà a Cascia

Girone C

Il Monopoli ha reso note le date e il luogo del ritiro del precampionato. I calciatori biancoverdi si ritroveranno in città il 25 luglio prossimo, per eseguire i consueti test medici e atletici; il 30 luglio è prevista la partenza per Cascia (provincia di Perugia): la squadra alloggerà presso l'hotel La Corte e svolgerà i propri allenamenti al centro sportivo Magrelli Active. Nel corso del ritiro, che durerà fino al 13 agosto, verranno disputate delle amichevoli.

Sarà la splendida cornice di Cascia (Perugia) la sede del ritiro pre-campionato del Monopoli in vista del Campionato di Serie C 2022/23.

I biancoverdi si ritroveranno il 25 luglio a Monopoli per effettuare visite mediche e test atletici fino a venerdì 29 luglio; sabato 30 luglio è in programma la partenza per l’Umbria.

La squadra alloggerà all’hotel “La Corte” a Cascia ed effettuerà le sedute d’allenamento presso il centro sportivo “Magrelli Active” per tutta la durata del ritiro, che si terrà dal 30 luglio al 13 agosto.

Le date delle amichevoli saranno comunicate prossimamente.