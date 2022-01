Monopoli, esito negativo nei nuovi test anti-covid. Ripresi gli allenamenti

Serie C Girone C

Il Monopoli è tornato a lavorare per preparare il primo impegno del 2022, quello del 16 gennaio sul campo del Messina (alle ore 17:30). Esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra riguardo il nuovo ciclo di tamponi effettuato prima della seduta; restano in isolamento domiciliare i due calciatori risultati positivi nei precedenti test. Altri controlli verranno eseguiti il prossimo 5 gennaio, mentre il 7 il gruppo squadra riceverà la terza dose del vaccio presso l'hub di Monopoli.

Intanto c'è da registrare il rientro in gruppo del difensore Matteo Arena, mentre Gennaro Borrelli è tornato ad allenarsi in maniera differenziata, come Biagio Morrone e Zaccaria Hamlili.

Di seguito il comunicaot pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

Si torna in campo in casa biancoverde in vista della ripresa del Campionato, in programma domenica 16 gennaio a Messina.

Prima della seduta di lavoro, i tesserati appartenenti al “Gruppo Squadra” si sono sottoposti ad un ciclo di tamponi, il quale, ha dato esito negativi per tutti; restano in isolamento domiciliare, monitorati dallo staff medico, i due calciatori precedentemente risultati positivi al Covid-19 nei test effettuati prima del raduno.

Agli ordini di mister Colombo e del suo staff, i biancoverdi hanno svolto lavoro aerobico e di forza sul sintetico del Carrieri; rientrato in gruppo Arena, è tornato ad allenarsi Gennaro Borrelli, il quale, ha effettuato allenamento differenziato con Morrone e Hamlili.

L’intero gruppo squadra si sottoporrà ad un nuovo ciclo di tamponi mercoledì 5 gennaio e venerdì 7, riceverà la terza dose di vaccino, presso l’hub vaccinale di Monopoli.