Monopoli-Fidelis Andria, Colombo: "Non stacchiamo la spina, chiudiamo al meglio la stagione regolare"

Serie C Girone C

Alla ricerca di un successo per sperare nel quinto posto. Questa la priorità del Monopoli in vista del derby contro la Fidelis Andria allo stadio Veneziani, ore 17:30. Allo stesso tempo però la Virtus Francavilla non dovrà vincere sul campo della Juve Stabia (in teoria potrebbe bastare anche un pari con la contemporanea sconfitta dei biancazzurri). Insomma, si cerca la migliore chiusura di regular season possibile per affrontare al meglio i playoff: a presentare il match alla vigilia è stato il tecnico Alberto Colombo.

Sulla partita: "Sappiamo che la Fidelis Andria abbia la testa rivolta ai playout, ma questo non vuol dire che non vorrà fare una granda partita domani. Non dobbiamo distrarci, bisogna prendere questo impegno con la massima attenzione. Vogliamo chiudere un'annata che potrebbe essere da record, potendo far diventare la partita un'anteprima di quello che potrebbe succedere la prossima settimana. Ci sono tanti aspetti da valutare, non possiamo staccare la spina. Siamo pronti a dare continuità e a migliorare".

Sulle ultime prestazioni. "Vogliamo far bene per far sì che possa essere un buon viatico per i playoff. Abbiamo grande voglia di tornare a fare grandi prove, dobbiamo cercare di invertire la rotta a livello di prestazioni. Ad incidere è stata la flessione a livello fisico, o l'aspetto mentale dovuto ai punti tolti in classifica. Siccome abbiamo superate tante difficoltà dall'inizio la squadra è da elogiare, sono orgoglioso assieme allo staff del lavoro fatto. Non ci resta che la ciliegina sulla torta".

Sulle condizioni della squadra: "Ci sarà l'assenza di Bizzotto squalificato, oltre a Fornasier, Natalucci e Quaini che hanno dei problemi fisici. Probabilmente i diffidati influiranno sulle scelte di formazione".