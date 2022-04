Monopoli-Fidelis Andria, ecco chi dirigerà l'incontro

Girone C

Scelto l'arbitro per il derby tra Monopoli e Fidelis Andria, che si giocherà domenica 24 aprile allo stadio Veneziani alle ore 17:30: Antonino Costanza della sezione di Agrigento dirigerà l'incontro; gli assistenti saranno Giuseppe Trischitta della sezione di Messina ed Emilio Micalizzi della sezione di Palermo. Sergio Palmieri della sezione di Conegliano sarà il quarto uomo.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

Il match, valido per la 38^ giornata del Campionato di Serie C girone C, si disputerà allo stadio “Vito Simone Veneziani” di Monopoli, domenica 24 aprile alle ore 17.30.