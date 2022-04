Monopoli-Fidelis Andria, la probabile formazione dei biancoverdi

Serie C Girone C

Dopo il pareggio a reti bianche sul campo del Latina, il Monopoli è alla ricerca di una vittoria in modo da poter ambire al quinto posto: oggi pomeriggio i biancoverdi saranno impegnati allo stadio Veneziani nel derby contro la Fidelis Andria, già certa di disputare i playout. Per agganciare il piazzamento in classifica tuttavia bisognerà vedere quale risultato maturerà nella sfida tra Juve Stabia e Virtus Francavilla: in caso di successo e contemporaneo pareggio/ko dei biancazzurri, il Monopoli concluderebbe la regular season alla quinta piazza in classifica.

Il tecnico Alberto Colombo è pronto a valutare dei cambi in virtù degli assenti (out Bizzotto per squalifica, Fornasier, Natalucci e Quaini per problemi fisici) e dei diffidati, ossia Loria e Hamlili. Il modulo di partenza sarà comunque il 3-5-2: in porta potrebbe esserci Guido, protetto dalla difesa formata da Arena, Pambianchi e Mercadante. A centrocampo potrebbe esserci spazio per Piccinni assieme a Morrone e Langella; sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, dovrebbero agire Novella e Guiebre. Grandolfo e Borrelli vanno verso una maglia dal primo minuto in attacco.

Monopoli, la probabile formazione per il match contro la Fidelis Andria

MONOPOLI (3-5-2): Guido; Arena, Pambianchi, Mercadante; Novella, Piccinni, Morrone, Langella, Guiebre; Borrelli, Grandolfo. All.Colombo.