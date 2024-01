Monopoli, finisce il prestito di Pasquale Riccardi: il calciatore rientra al Potenza

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

La S.S. Monopoli 1966, congiuntamente al Potenza Calcio, comunica di aver risolto consensualmente il trasferimento a titolo temporaneo dalla società lucana al club biancoverde del calciatore Pasquale Riccardi.

Per l’attaccante classe 2003, arrivato a Monopoli il 23 agosto scorso, un totale di dieci presenze in biancoverde nella stagione in corso.

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli