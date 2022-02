Monopoli-Foggia, le info sulla prevendita dei biglietti

Serie C Girone C

Aperta la prevendita dei biglietti per il prossimo match del Monopoli che, allo stadio Veneziani, sabato 19 febbraio, dovrà affrontare il Foggia in un delicato derby pugliese. Calcio d'inizio fissato per le 17:30.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i prorpri canali ufficiali:

É attiva sul circuito Ciaotickets la prevendita dei biglietti per la partita Monopoli-Foggia, valevole per la 28^ giornata del Campionato di Serie C 2021/22, in programma sabato 19 febbraio allo stadio Vito Simone Veneziani, fischio di inizio ore 17.30.

La vendita ha come riferimento l’Art.4 del Decreto Legge n°111 del 6 agosto 2021, che prevede la capienza dello stadio al 50%.

VENDITA BIGLIETTI

TRIBUNA: INTERO € 33,00 – RIDOTTO € 23,00

DISTINTI: INTERO € 10,00

CURVA: INTERO € 5,00

I biglietti ridotti sono riservati alle categorie: disabili, Over 65, 6-12 anni e donne. 0-5 anni gratis.

I prezzi dei biglietti non sono comprensivi dei diritti di biglietteria di 2€.

Per il Settore Ospiti si rimanda alle decisioni del GOS.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI A MONOPOLI

– CENTRO COORDINAMENTO BIANCOVERDE MONOPOLI – Via Battisti, 28.

– AGENZIA PLANETWIN365 – Via Marsala, 27.

– TILT COFFEE – Via Remigio Ferretti.

– TABACCHERIA CORNELIA – Via Lepanto, 22/B.

– SNAI GOLDSPORT24 – Via Roma 2.

– BOTTEGHINO STADIO VENEZIANI (solo il giorno della partita)

Attiva anche la vendita online sul sito www.ciaotickets.com