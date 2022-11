Monopoli-Foggia, Pancaro: "Abbiamo motivazioni, c'è la voglia di far bene"

Serie C Girone C

Altro derby pugliese per il Monopoli, dopo quello dello scorso weekend giocato contro la Fidelis Andria (terminato 1-1). Allo stadio Veneziani, domenica 13 novembre, arriverà il Foggia per il match della tredicesima gioranta del campionato di Serie C, girone C; calcio d'inizio fissato alle 14:30. I biancoverdi sono a caccia del quarto risultato utile di fila, nonché della seconda vittoria consecutiva in casa. A presentare la gara alla vigilia è stato il tecnico Giuseppe Pancaro.

Sulla partita: "Le motivazioni le abbiamo, c'è voglia di far bene. La condizione sta salendo e i ragazzi stanno capendo cosa voglio fare io. Per noi sarà un bel test, il Foggia ha buone individualità, dopo un inizio non facile ha trovato la quadra. Saranno pronti, come lo siamo noi. Ogni partita e ogni stagione ha una storia a sé. Sono contento dei passi in avanti fatti dai ragazzi. I nostri tifosi non hanno mai fatto mancare il loro contributo, sta a noi attraverso i risultati e le prestazioni riempire lo stadio".

Sulle condizioni della squadra: "Abbiamo recuperato quasi tutti, tranne Piccinni che ritroveremo alla ripresa. Hamlili è rientrato bene, mentre Vassallo ha bisogno ancora di un po' di tempo. Bizzotto è ok, Simeri ha fatto una buona settiamana ed è un'arma in più per noi".