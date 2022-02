Monopoli-Foggia, le probabili formazioni: Vassallo dal primo minuto nell'undici biancoverde

Serie C Girone C

Operazione riscatto per il Monopoli, reduce dalla sconfitta in trasferta contro il Campobasso. Oggi, allo stadio Veneziani, i biancoverdi ospiteranno il Foggia in un delicato derby pugliese (calcio d'inizio alle ore 17:30): ritrovare la rete dopo tre partite d'astinenza è la prerogativa per ritrovare i tre punti e dare una spallata ad un periodo di appannamento, dove però spicca il pareggio contro il Bari capolista. I rossoneri invece martedì scorso sono tornati a vincere travolgendo il Palermo allo stadio Zaccheria col punteggio di 4-1.

Alberto Colombo dovrebbe schierare i suoi col consueto 3-5-2. Loria in porta, confermato il trio difensivo formato da Arena, BIzzotto e Mercadante; in mezzo dovrebbe rientrare Vassallo, che prenderà il posto di Quaini, mentre sulla fascia destra dovrebbe trovare ancora spazio Viteritti con Guiebre ad occupare il versante opposto. Starita e Grandolfo formeranno la coppia d'attacco. Out Fornasier, Basile e Hamlili.

Per gli uomini guidati da Zdenek Zeman lo schieramento di partenza sarà il 4-3-3. Dalmasso, subentrato a Volpe martedì scorso, difenderà la porta, mentre la coppia difensiva dovrebbe essere composta da Sciacca e Di Pasquale. A centrocampo spazio a Di Paolantonio e Rizzo, Merola e Curcio invece saranno ai lati del centravanti Ferrante.

Monopoli-Foggia, le probabili formazioni

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Bussaglia, Piccinni, Vassallo, Guiebre; Starita, Grandolfo. All. Colombo.

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso; Nicolao, Sciacca, Di Pasquale, Rizzo; Garofalo, Petermann, DI Paolantonio; Merola, Ferrante, Curcio. All. Zeman