Monopoli-Gelbison, Ferrari: "Giocheremo come abbiamo sempre fatto, vogliamo regalare una gioia ai tifosi"

Serie C Girone C

Sarà la Gelbison l'ultimo avversario del Monopoli in questa regular season (allo stadio Veneziani, ore 17:30). Una partita che per i biancoverdi ha un valore relativo, visto che il settimo posto in vista dei playoff è stato già praticamente conquistato: può essere dunque una buona occasione per mettere su minuti e prepararsi al meglio per la prossima postseason, in attesa di conoscere il primo avversario; a presentare il match alla vigilia è stato il tecnico Giacomo Ferrari.

Sulla partita: "Noi abbiamo preparato la gara come sempre, vogliamo chiudere al meglio il campionato davanti ai nostri tifosi. La squadra che scenderà in campo domani dovrà dare il massimo, l'intenzione nostra è quella di far bene. Per noi è una gara importante. L'avversario ai playoff? É un vero e proprio terno al lotto, domani si deciderà tutto a livello playoff e playout, vedremo che avversario ci capiterà e ci faremo trovare pronti. Chiudere a 54 punti invece che a 51 è diverso. Il gruppo ha dimostrato di essere importante".

Sulle condizioni della squadra: "Non ci saranno Bizzotto, De Risio e Bussaglia, oltre a Vassallo squalificato. Fornasier? Lui è a disposizione, si sta allenanando bene come ha sempre fatto finora e sarà preso in considerazione".

Sulla scomparsa di Giuseppe Lacarra: "Faccio le condoglianze alla famiglia. Giocheremo anche per questo ragazzo che era una persona squisita, è un incentivo in più per far bene domani".