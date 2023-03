Monopoli-Giugliano, Pancaro: "Partita difficile, abbiamo necessità e voglia di vincere"

Serie C Girone C

Domenica 19 marzo, allo stadio Veneziani, il Monopoli ospiterà il Giugliano in una sfida fondamentale (ore 14:30): i biancoverdi infatti sono chiamati a fare punti dopo due sconfitte consecutive per perseguire l'obbiettivo playoff. La classifica infatti è corta e in questo finale di stagiona regolare i punti hanno un peso specifico maggiore; a presentare il match alla vigilia è stato il tecnico Giuseppe Pancaro.

Sulla partita: "Mi aspetto una partita molto difficile, nelle ultime due gare il Giugliano ha raccolto meno di quello che meritava. Loro si giocheranno tutto per raggiungere la salvezza, noi abbiamo la necessità e la voglia di tornare a vincere. La pressione sarà tutta su di noi, ma come già detto vogliamo riprendere a tutti i costi il nostro cammino. Nel calcio a volte meriti di far gol e non ci riesci, serve più cinismo e delle scelte migliori nell'ultimo passaggio. In questa gara conterà molto la determinazione".

Sulle condizioni della squadra: "Oltre a Santaniello, Corti e Piccinni mancherà lo squalificato De Santis. Drudi invece è tornato a disposizione. Bizzotto e Manzari? Sono entrambi recuperati. Solitamente la terza partita in una settimana lascia qualche strascico in più, talvolta l'aspetto mentale ha la meglio sulla stanchezza fisica".