Monopoli, gradito ritorno: c'è la firma di Orlando Viteritti

'Vecchio' rinforzo per il Monopoli che farà di sicuro comodo in questo momento non semplice, dove i biancoverdi sono ancora a corto di vittorie. Orlando Viteritti torna a vestire la maglia del club barese dopo la parentesi da svincolato iniziato lo scorso luglio.

Viteritti ha trascorso una parentesi al Monopoli iniziata nel 2021, nella quale ha totalizzato 90 presenze, 3 reti e 13 assist; successivamente, era rimasto senza squadra. Il terzino destro classe 1994 era approdato in Puglia dopo l'esperienza con Potenza, Rende, Legnago e Città di Acri. In questi giorni le parti sono tornate in contatto e hanno trovato un accordo: è stato firmato un contratto fino al 2025.