Monopoli, Guiebre: "A Palermo per fare la nostra partita"

A presentare la sfida del secondo turno di Coppa Italia di Serie C che vedrà il Monopoli affrontare il Palermo allo stadio Renzo Barbera (mercoledì 15 settembre, ore 15:00) ci ha pensato l'esterno sinistro dei biancoverdi Abdoul Guiebre, nella consueta conferenza stampa pre-gara. L'esterno sinistro finora è sempre stato utilizzato dal tecnico Alberto Colombo in campionato, giocando per tutti i 90' nelle tre partite e risultando tra i giocatori che hanno fatto meglio in questo inizio di annata.

Sull'incontro: "Andiamo a Palermo per fare la nostra gara, non sarà una gita per noi. Cercheremo di fare la nostra partita, se riusciremo a fare risultato saremo più che contenti. Questo è il nostro obiettivo, fare sempre bene".

Sul rendimento personale: "Abbiamo lavorato tanto in ritiro, ora stiamo raccogliendo i frutti dei nostri sforzi. Io faccio quello che mi chiede il mister, mostrando le mie qualità. Se poi le giocate vincenti vengono da me sono felice, ma lo sono lo stesso quando vengono dai miei compagni. A livello personale mi sento molto più sereno, penso di dover dimostrare qualcosa solo a me stesso. Quest'anno sto risultando anche decisivo, ogni volta che scendo in campo cerco di alzare sempre più l'asticella".

Sulle indicazioni del tecnico Colombo: "Il mister chiede determinate cose, io mi applico a quello che mi chiede. Se qualcuno nota delle evoluzioni a livello tattico è perché l'allenatore mi dà dei compiti e io cerco di farle. Non sto a guardare quello che sto facendo ora, c'è ancora da lavorare".