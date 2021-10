Monopoli, Guiebre: "Contro le squadre come il Bari non puoi sbagliare nulla. Ci è mancata un po' di lucidità"

L'esterno sinistro dei biancoverdi ha commentato la sconfitta maturata nel derby dello stadio San Nicola valevole per la settima giornata del campionato di Serie C, girone C

Il Monopoli non è riuscito a spezzare il tabù dello stadio San Nicola, uscendo sconfitto dal derby col Bari nel match valevole per la settima giornata del campionato di Serie C, girone C. I biancoverdi hanno resistito a lungo alle avanzate dei galletti che però alla fine sono riusciti a spuntarla grazie al sigillo al 79' di Manuel Scavone, in un momento in cui stavano tenendo bene il campo: per gli uomini di Alberto Colombo si è trattata della seconda sconfitta complessiva in questo campionato, dove però la classifica resta tutto sommato positiva con i 13 punti finora messi in saccoccia.

L'esterno sinistro del Monopoli Abdoul Guiebre ha commentato così la prestazione dei suoi:

"Nel primo tempo abbiamo puntato su delle giocate che ci hanno portato bene, anche se potevamo essere più lucidi per creare dei pericoli al Bari. Invece nella ripresa stavamo facendo bene, sono uscite fuori le nostre caratteristiche ma si sa, contro queste squadre non puoi sbagliare nulla altrimenti alla fine gli errori li paghi. I tifosi? É stato bello vedere così tante persone incitare entrambe le squadre".