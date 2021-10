Monopoli, Guiebre ha firmato il rinnovo fino al 2024

L'esterno sinistro classe 1997 milita nella formazione biancoverde dalla scorsa stagione. In questo campionato finora ha raccolto 8 presenze e 4 assist

Il Monopoli e Abdoul Guiebre hanno rinnovato il proprio accordo fino al 2024. L'esterno sinistro classe 1997 è approdato in biancoverde nella stagione 2021/2021 e col passare del tempo è diventato uno dei giocatori fondamentali della squadra: in questo campionato finora è sempre sceso in campo da titolare giocando 718 minuti e mettendo a referto 4 assist.

Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto del calciatore Abdoul Razack Guiebre fino al 30 giugno 2024.

L’esterno sinistro classe ’97 nativo del Burkina Faso, approdato a Monopoli nella stagione 2020/21, ha totalizzato 41 presenze, 2 gol e 7 assist in biancoverde.

Le prime dichiarazioni di Guiebre dopo il rinnovo contrattuale, saranno rilasciate nel corso di una conferenza stampa, in programma mercoledì 13 ottobre alle ore 13.00 nella sala stampa dello stadio “Veneziani”.