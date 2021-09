Monopoli, i convocati per la partita contro il Palermo: presenti 20 calciatori

Il team biancoverde ha reso nota la lista dei giocatori che prenderanno parte alla sfida del secondo turno di Coppa Italia di Serie C (stadio Renzo Barbera,ore 15:00)

Sono 20 i calciatori che Alberto Colombo ha convocato in vista del sfida del secondo turno di Coppa Italia di Serie C in programma mercoledì 15 settembre allo stadio Renzo Barbera, contro il Palermo (ore 15:00).Assenti anche Piccinni, Viteritti e Nocciolini oltre che a Borrelli, Basile e Baraye. Di seguito, la lista completa.

Portieri: Loria, Guido

Difensori: Mercadante, Bizzotto, Riggio, De Santis, Romano, Tazzer, Arena

Centrocampisti: Guiebre, Morrone, Bussaglia, Nina, Vassallo, Hamlili, Langella, Novella

Attaccanti: Starita, Grandolfo, D'Agostino