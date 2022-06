Monopoli, il nuovo allenatore sarà Giuseppe Laterza

Serie C Girone C

In casa Monopoli è stata fatta la scelta per quanto riguarda il sostituto in panchina di Alberto Colombo, con cui la società ha risolto il rapporto professionale nelle scorse ore. Sarà Giuseppe Laterza il nuovo allenatore biancoverde: classe 1979, negli ultimi due anni ha portato guidato il Taranto prima alla vittoria del girone H della Serie D e poi alla salvezza in Serie C nella stagione da poco conclusa. Laterza, che ha risolto l'accordo che lo legava ai rossoblù, formalizzerà a breve l'intesa con Monopoli.