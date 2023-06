Monopoli, il presidente Rossiello: "Aspettiamo l'ultima concessione per la gestione dello stadio. Punteremo sui giovani"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del tecnico Francesco Tomei (clicca QUI per leggere le sue dichiarazioni) il presidente del Monopoli Francesco Rossiello ha rivelato che la società resta in attesa del via libera per la gestione dello stadio Veneziani in modo da poter apportare alcuni accorgimenti. "Le strutture sono importanti per raggiungere i risultati sportivi -ha detto il massimo dirigente biancoverde- Stiamo cercando di incassare l'ultima concessione per la gestione dello stadio, e poi intervenire sul manto erboso e su altri aspetti".

Rossiello ha poi illustrato quella che sarà la strategia a livello sportivo, che vedrà al centro i giovani. "Punteremo in maniera importante sul settore giovanile, che è la fortuna di ogni società. I giovani hanno quella freschezza e quella fame che ho visto negli occhi di mister Tomei. Ripartiremo da queste convinzioni, da parte mia darò il massimo sotto il punto di vista della cultura del lavoro e della professionalità".