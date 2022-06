Monopoli, il punto sui possibili rinnovi di Piccinni e Vassallo

Serie C Girone C

In attesa di ufficializzare l'arrivo in panchina del tecnico Giuseppe Laterza, che sostituirà Alberto Colombo, in casa Monopoli gli sforzi si stanno concentrando verso gli eventuali rinnovi dei calciatori in scadenza di contratto, soprattutto quelli dei centrocampisti Marco Piccinni e Francesco Vassallo,

Secondo quanto riportato da Antenna Sud, per il primo l'intesa sarebbe davvero vicina: il nuovo accordo potrebbe durare fino alla prossima stagione; Piccinni, nell'annata da poco archiviata, ha totalizzato 34 presenze tra campionato, Coppa Italia di Serie C e playoff segnando 2 gol. Situazione diversa per il secondo che, come evidenziato dall'emittente televisiva, vorrebbe un adeguamento contrattuale che però la dirigenza biancoverde potrebbe non concedere. Vassallo nel 2021/2022 ha giocato in tutto 42 partite.