Monopoli, il punto sulla panchina: c'è l'opzione Francesco Tomei

Continuano le riflessioni in casa Monopoli riguardo la scelta del prossimo allenatore. Salvo sorprese e colpi di scena, si va verso un cambio: Giacomo Ferrari, che ha traghettato la squadra dopo l'esonero di Giuseppe Pancaro, non dovrebbe rimanere sulla panchina biancoverde. Nelle scorse settimane la dirigenza aveva valutato alcuni profili, tra cui quello di Roberto Taurino, ex allenatore tra le altre di Virtus Francavilla e Avellino.

Il classe 1977 però nelle ultime ore è diventato il candidato forte per guidare l'Audace Cerignola e prendere il posto di Michele Pazienza. La pista dunque si è raffreddata, così il Monopoli avrebbe messo nel mirino Francesco Tomei: il classe 1972, nativo di Pescara, è stato a lungo il vice di Eusebio Di Francesco al Pescara, al Lecce, al Sassuolo alla Roma e all'Hellas Verona.