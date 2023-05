Monopoli, il tecnico Ferrari sul ko contro l'Audace Cerignola. "Non meritavamo di uscire, abbiamo fatto una grande partita"

Il Monopoli alla fine si è dovuto arrendere all'Audace Cerignola nel secondo turno dei playoff (risultato di 2-1) venendo così eliminato dalla postseason. I biancoverdi allo stadio Monterisi hanno dato il massimo, si sono rimessi in careggiata con il pareggio momentaneo firmato da Orlando Viteritti ma successivamente sono stati colpiti dal gol di Michele D'Ausilio in extremis; non assegnati per fuorigioco agli ospiti anche due gol a Giuseppe Fella e Pasquale Giannotti. Il tecnico Giacomo Ferrari ha così commentato la gara soffermandosi sulle due marcature annullate: "Non ho avuto modo di rivedere i due gol, secondo me erano regolari. Abbiamo fatto comunque una grande partita, siamo stati superiore all'Audace Cerignola. Devo ringraziare i ragazzi che hanno dato il massimo, portiamo a casa un'ottima prestazione. La squadra è delusa perchè non meritavamo di uscire".

Ferrari ha poi parlato così sul suo futuro: "Non ci sto pensando al momento, ora il mio pensiero va allla sconfitta che non meritavamo. Ci tengo a ringraziare tutto lo staff e le persone che ci hanno contribuito a questo finale di stagione importante".