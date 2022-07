Monopoli, in difesa arriva l'esperto Mirko Drudi

Serie C Girone C

Altro arrivo di giornata per il Monopoli, dopo quello dell'attaccante Matteo Ahmetaj dal Bari: i biancoverdi hanno infatti tesserato l'esperto difensore Mirko Drudi, reduce dall'avventura al Pescara che durava dal 2019. Il classe 1987, in forza agli abruzzesi, ha totalizzato 37 presenze nelle due stagioni in Serie B, prima raccoglierne 28 (condite da 2 reti) nel girone B della Serie C nella stagione scorsa; nella serie cadetta Drudi ha militato nel cesena (2 presenze nel 2006/2007) e nel Cittadella (27 presenze tra il 2018/2019 e 2019/2020). Svariate le sue esperienze in Serie C, tra cui quella col Lecce, durata due stagioni, dove ha conquistato la vittoria del campionato nel 2018. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 2024.

Mirko Drudi al Monopoli, il comunicato ufficiale dei biancoverdi

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mirko Drudi, fino al 30 giugno 2024.

L’esperto difensore centrale romagnolo cresciuto nel settore giovanile del Cesena, debutta in prima squadra in Serie B nella stagione 2006/07 e successivamente colleziona oltre 190 presenze tra i professionisti con le maglie di Poggibonsi, Bassano, Valenzana, Forlì, Santarcangelo, Trapani e Lecce; con i giallorossi vince il Campionato di Serie C nella s.s. 2017/18.

Nelle tre stagioni dal 2018 al 2021 ha disputato il Campionato di Serie B con Cittadella e Pescara totalizzando complessivamente 64 partite; nell’ultima stagione, sempre con gli abruzzesi in C, 28 presenze e 2 reti.