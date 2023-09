Monopoli, prolungata la campagna abbonamenti: tutte le info

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Prolungati fino al prossimo sabato 30 settembre 2023 i termini per sottoscrivere il proprio abbonamento allo stadio Vito Simone Veneziani per le gare interne della SS Monopoli 1966.

Da martedì 12 e fino al prossimo 30 settembre sarà così possibile sottoscrivere l’abbonamento secondo le modalità precedentemente comunicate.

Per chi ha già sottoscritto o sottoscriverà l’abbonamento alle gare interne del Monopoli, in omaggio la nuova sciarpa biancoverde.

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti esclusivamente presso

Associazione Cuore Biancoverde – CCBM, in Via Cesare Battisti 28 – Monopoli.

PREZZI PER SETTORE

TRIBUNA: INTERO € 305 – RIDOTTO € 185.

DISTINTI: INTERO € 155 – RIDOTTO € 105.

CURVA: INTERO € 55,00.

Categorie ridotti: Over 65, donne, 6-14 anni, invalidi fino al 99%.

* I prezzi sono comprensivi di diritti di biglietteria.

* Nell’abbonamento non sono incluse 2 giornate “Forza Monopoli”.

ABBONAMENTO FAMILY

La S.S. Monopoli 1966 al fine di coinvolgere sempre più gente all’interno dello stadio “Veneziani”, riserverà un prezzo speciale alle famiglie che vorranno vivere il campionato insieme ai biancoverdi.

La formula prevede la sottoscrizione di minimo 3 abbonamenti, con lo sconto del 10% sul totale (munirsi del documento di Stato di Famiglia e di riconoscimento).

La promozione è valida per tutto il periodo (anche fino al 30/09/2023).

CATEGORIE RIDOTTI

DONNA

La tariffa Donna è riservata alle persone di sesso femminile ed è disponibile per tutti i settori dello stadio “Veneziani”.

OVER 65

La tariffa Over 65 è riservata ai nati prima del 1 gennaio 1957 ed è disponibile per tutti i settori dello stadio “Veneziani”.

RAGAZZI

La tariffa Ragazzi è riservata a tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni compiuti ed è disponibile per tutti i settori dello stadio “Veneziani”.

INVALIDI FINO AL 99%

La tariffa Invalidi è riservata a tutti coloro che hanno un certificato che dimostri un’invalidità fino al 99% (Non è consentito l’accompagnatore).

DISABILI AL 100% CON E SENZA ACCOMPAGNATORE

I disabili su sedia a rotelle e l’accompagnatore, avranno l’accesso gratuito dall’ingresso Tribuna Laterale Sud; gli invalidi al 100% deambulanti, avranno l’accesso gratuito in tribuna e l’accompagnatore, qualora previsto, avrà diritto al biglietto ridotto.

Per tutte le informazioni scrivere al seguente indirizzo mail: biglietteria@monopolicalcio.it

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli