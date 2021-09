Monopoli, inizio di campionato da urlo per Starita: mai così nelle prime due giornate

Il tris è servito. E si parla di poker contando anche la rete nel primo turno di Coppa Italia di Serie C contro il Potenza. Sta di fatto che l'inizio di stagione di Ernesto Starita è da urlo:3 gol nelle prime 2 giornate di campionato e 6 punti in cascina per il Monopoli che valgono attualmente il primo posto solitario del girone C. Per non parlare del fatto che Starita, per il momento, è davanti a tutti nella classifica dei marcatori del girone C. A livello statistico, parlando di reti, il classe 1996 non era partito mai così forte in carriera nelle prime due partite di campionato e, rispetto alla scorsa stagione, ha praticamente segnato quasi la metà del bottino raccolto in tutta l'annata (furono 7 i gol in 31 presenze). Dopo la doppietta col Catania è arrivato il sigillo che ha aperto le danze nella vittoria contro la Turris, pressando il portiere avversario e intercettandone il rinvio, prima di scaraventare il pallone in porta. Insomma, sembra che la strada sia quella giusta.

"Ho sempre dato tanto, mettendoci tanta generosità -ha detto Starita nel post-gara- Fortunatamente stanno incominciando anche ad arrivare le reti. Speriamo bene. Siamo un bel gruppo, come una famiglia, contro la Turris era una partita difficile dove si poteva soffrire".