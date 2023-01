Monopoli-Juve Stabia, Pancaro: "Per noi è importante ritrovare la vittoria in casa"

Serie C Girone C

Luned' 23 gennaio il Monopoli sarà di scena allo stadio Veneziani per affrontare la Juve Stabia nel posticipo della ventitreesima giornata del campionato di Serie C, girone C (calcio d'inizio alle ore 20:30). I biancoverdi, reduci dal pareggio per 0-0 in casa dell'Avellino, sono a caccia del ritorno alla vittoria dopo tre gare, in modo da poter risalire la classifica partita dopo partita; a presentare la sfida come di consueto è stato il tecnico Giuseppe Pancaro.

Sulla gara: "La Juve Stabia è stata la prima squadra che ho allenato. Affrontiamo una formazione che è sempre stata tra le prime posizioni in classifica, che ha dei valori. Veniamo da buonissime prestazioni nelle quali non è stata concretizzato la mole di gioco creata. Sarebbe importante ritrovare la vittoria in casa, sappiamo il tipo di partita che dobbiamo fare. In casa siamo un po' contratti, ne ho parlato anche assieme ai ragazzi. Vogliamo invertire il trend".

Sulla scelta del modulo: "Il 4-3-3? Come ho detto dopo la partita contro l'Avellino i principi di gioco non cambiano, ma variano i compiti dei singoli giocatori. Il mio compito è mettere i giocatori a loro agio in campo, per farli esprimere al meglio. Dipende anche dalle caratteristiche dell'avversario".

Sulle condizioni della squadra: "Rispetto all'ultima partita non ci sono per infortunio De Risio e Drudi. Rientrano in gruppo Bussaglia e Falbo, oltre ad Hamlili che ha scontato la squalifica. Mercato? Ci servono un difensore e un attaccante".