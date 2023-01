Monopoli-Juve Stabia, Pancaro: "Vittoria importantissima, la squadra ha giocato con carattere"

C'è soddisfazione in casa Monopoli per la vittoria contro la Juve Stabia, nel monday night della ventireesima giornata del campionato di Serie C, girone C. La rete decisiva è stata messa a segno dal difensore centrale Erasmo Mulé, al 60': dopo tre partite dunque i biancoverdi sono tornati al successo, un successo fondamentale in ottica classifica. "Questa è stata una vittoria importantissima -ha detto il tecnico Giuseppe Pancaro nel post-gara, come riportato dai canali ufficiali del club- Ci mancava non vincere in casa, da questo punto di vista la squadra stava soffrendo. Spero che questa vittoria possa sbloccarci definitivamente, sotto il profilo del carattere e della determinazione siamo stati bravi. La classifica è corta, dobbiamo fare più punti possibili. Questa è la priorità".